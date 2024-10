Vaccini gratuiti al Pirellone: in Lombardia prevenzione accessibile a tutti il 5 e il 21 novembre

A Milano, il 5 e il 21 novembre, i cittadini lombardi avranno la possibilità di ricevere gratuitamente i vaccini antinfluenzale, anti-pneumococco e anti-Covid grazie a un'iniziativa speciale organizzata davanti alla sede del Consiglio Regionale della Lombardia, il Pirellone. Il presidente del Consiglio Regionale, Federico Romani, ha annunciato l'evento, specificando che il progetto è realizzato con il supporto dell’ASST Nord Milano.

Accesso semplice e sicuro alle vaccinazioni

Per garantire una procedura ordinata e sicura, le vaccinazioni si svolgeranno dalle 9 alle 15 in entrambe le giornate. Sul piazzale Duca d’Aosta sarà allestita una tenda pneumatica dotata di box riservati per la somministrazione. La Protezione Civile della Lombardia collabora all'iniziativa, assicurando un ambiente organizzato e adeguatamente attrezzato per accogliere chiunque voglia proteggere sé e la propria comunità attraverso la vaccinazione.

Tre vaccini in una sola iniziativa

L’iniziativa permette di accedere a tre vaccini cruciali per la salute pubblica: quello antinfluenzale, fondamentale per affrontare la stagione fredda; l’anti-pneumococco, efficace contro infezioni polmonari e altre patologie respiratorie; e il vaccino anti-Covid, ancora rilevante per la protezione individuale e collettiva.

Romani: "Una prevenzione accessibile per tutti"

"Con questa iniziativa", ha dichiarato Romani, "vogliamo rendere la vaccinazione accessibile a tutti i cittadini, sottolineando l’importanza della prevenzione sanitaria". Grazie a questa organizzazione, la Lombardia offre un'opportunità preziosa per proteggere la salute di tutti, in particolare delle persone più vulnerabili.