Vaccini, il Niguarda: "Anche oggi un disguido, ci siamo riorganizzati". VIDEO

Vaccini, il Niguarda: "Anche oggi un disguido, ci siamo riorganizzati"

“Anche stamattina abbiamo avuto un disguido, perché le circa 650 persone che dovevano arrivare nell’arco della giornata erano state prenotate tutte questa mattina”. Lo ha detto a Vista Simona Giroldi, responsabile della campagna vaccinale del Niguarda, che coordina le operazioni al centro di via Ippocrate 45, periferia nord di Milano, dove giovedì 11 marzo si sono formate lunghe code per un errore nelle prenotazioni della piattaforma della Regione Lombardia, causando la dure reazione del commissario Guido Bertolaso. “Per fortuna ieri sera avevamo l’elenco dei pazienti che si sarebbero presentati. Quindi ci siamo riorganizzati, abbiamo chiesto i rinforzi e ora siamo addirittura in anticipo”