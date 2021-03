Vaccini, il piano Moratti: 170mila dosi al giorno. SCARICA IL DOCUMENTO

Vaccini, il piano Moratti: 170mila dosi al giorno

Una capacità di somministrazione di 170 mila vaccini al giorno per arrivare a coprire entro giugno i 6,6 mln di lombardi che saranno coinvolti nella fase massiva della campagna. Questi - ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti in commissione sanità al Pirellone, gli obiettivi fissati nella nuova delibera per la campagna massiva approvata dalla Giunta.

L'obiettivo è raggiungere i 6,6 mln di lombardi "entro il mese di giugno - ha detto - ovviamente questo è correlato alla disposizione vaccini". Per farlo, ha aggiunto l'assessore "dobbiamo garantire 170 mila vaccinazioni al giorno". "A regime", ha proseguito ancora Moratti la capacità dei centri sarà pari "a circa 140 mila vaccini al giorno, a cui "si aggiungono altri 30 mila" vaccini al giorno attraverso gli altri canali come "ospedali privati, ambulatori, il canale medici di base, le farmacie con presenza di medico". L'obiettivo ha detto ancora Moratti è "vaccinare il maggior numero di persone possibile nel minor tempo possibile, nella massima sicurezza" e per questo, con la delibera vengono previsti "nuovi centri, oltre ai 60 hub e ai 600 punti spoke già attivi nell'attuale campagna". Nell'Ats Milano la campagna massiva riguarda "2.312 milioni di persone".

L'accordo con Poste italiane per la prenotazione

"Abbiamo deciso di aderire alla proposta di Poste Italiane e di utilizzare gratuitamente la loro piattaforma che prevede quattro diverse possibilita' di adesione e prenotazione: portale, call center, uffici postali e postini". Lo ha dichiarato la vicepresidente Letizia Moratti durante il suo intervento in commissione sanita' al Pirellone in merito alla delibera di giunta approvata oggi sulla vaccinazione massiva