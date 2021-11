Vaccini: Lombardia, al via prenotazioni terza dose over 18



Sono aperte le prenotazioni della terza dose di vaccino anti-Covid per tutti i cittadini lombardi che hanno piu' di 18 anni per i quali sono trascorsi 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Per tutte le donne in gravidanza - o che stanno allattando - che scelgono di vaccinarsi, possono accedere direttamente al Palazzo delle scintille di Milano. In questo caso non e' quindi necessaria la prenotazione.



"Visto l'importante aumento di contagi a cui stiamo assistendo nell'ultima settimana - spiega la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti - le donne gravide o le neomamme che stanno allattando possono accedere direttamente alle Scintille. Rientrano, infatti, tra le categorie da proteggere il prima possibile contro l'infezione. Ringrazio dunque la direzione di presidio dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano che ha reso possibile l'accesso alla vaccinazione tra le 8 e le 20". Le modalita' di prenotazione per le categorie per cui non e' previsto l'accesso libero sono il portale di Poste raggiungibile all'indirizzo www.prenotazionevaccinicovid.regione.Lombardia.it e il numero di telefono 800.894.545



Vaccini: in Lombardia somministrato oltre 1 milione di terze dosi



La Lombardia supera il milione di terze dosi somministrate con un totale che oggi vede 1.080.188 dosi 'booster' effettuate in regione. È quanto emerge dall'aggiornamento dell'assessorato al Welfare: il totale delle adesioni, tra prenotati e vaccinati, supera i 3 milioni a 3.032.556.Sul totale delle dosi inoculate, 78.712 sono state somministrate nelle Rsa, 21.516 nelle farmacie, 6.647 dai medici di medicina generale e Asst.La media giornaliera delle prenotazioni, sempre per le terze dosi, negli ultimi 7 giorni è di 139.136, mentre sono 146.131 quelle prenotate ieri.