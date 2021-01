Vaccini, Mammì (M5S): "Italia prima in Europa? Non grazie a Lombardia"

Gregorio Mammì (M5S Lombardia): “Fa piacere apprendere che l’Italia è prima in Europa per numero di vaccinati anti-Covid. Fa molta tristezza ammettere che questo avviene senza alcun contributo della Regione Lombardia, eccellenza e motore della nazione. In Lombardia, però, da giorni i cervelli sono offuscati dai calcoli per la suddivisone degli scranni. Governatore, e compagnia bella, stanno lavorando al rimpasto del nuovo ed energico team, la squadra che farà decollare vaccini e vaccinati e debellerà l’emergenza pandemica. La realtà, invece, è che dalla Lombardia non è arrivato nessun tipo di contributo per questa posizione a livello europeo. Questa regione nella lotta al Coronavirus continua a distinguersi solo per lentezza e fallimenti"