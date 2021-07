Vaccini, Moratti: domani in Lombardia 10 mln di inoculazioni, 72% con 1° dose



"La campagna vaccinale di Regione Lombardia prosegue senza sosta. Domani toccherà 10 milioni di somministrazioni vaccinali totali, per una copertura media con una dose pari al 72% della platea secondo l’anagrafe regionale". Lo scrive su Facebook la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti che lancia "un appello accorato ai sindaci e ai medici di medicina generale. Oggi stiamo percorrendo l'ultimo miglio della più grande operazione sanitaria della storia del Paese e ritengo doveroso fare un appello affinchè tutti coloro che al momento non hanno ancora aderito alla vaccinazione lo facciano senza tentennamenti".



"Mi rivolgo - prosegue Moratti - soprattutto agli over 60 lombardi. I drammatici lunghi mesi della pandemia che ha afflitto il mondo e ferito in modo particolarmente duro la nostra Regione, ci hanno insegnato come questa fascia di popolazione sia stata tra le maggiormente colpite. Per questo non dobbiamo abbassare la guardia, facendo in modo di assicurare ai più fragili la più alta copertura vaccinale possibile. A tutela personale, ma soprattutto a protezione dell’intera comunità. La vaccinazione ha permesso di salvare vite e sofferenze".



VACCINO: MORATTI A MEDICI BASE E SINDACI "CONVINCENTE LOMBARDI



"Oggi stiamo percorrendo l'ultimo miglio' della piu' grande operazione umanitaria della storia del Paese e ritengo doveroso fare un appello affinche' tutti coloro che al momento non hanno ancora aderito alla vaccinazione lo facciano senza tentennamenti" e "chiedo l'aiuto concreto dei sindaci e dei medici di medicina generale". Con una lettera affidata alle pagine del quotidiano Il Giorno e rilanciata questa mattina sui social, la vicepresidente e assessore lombarda al Welfare si rivolge ai cosiddetti 'indecisi', ovvero coloro non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale anti Covid. "Mi rivolgo soprattutto agli over 60 lombardi", scrive Moratti, ricordando che sono "la fascia d'eta' piu' colpita dal virus".



Vaccini: Rozza (Pd) a Moratti, molti over 60 non vogliono Astrazeneca, pensi a soluzione



"Molti over 60 non si vaccinano perche' non vogliono Astrazeneca, non perche' sono no vax. Per loro bisogna pensare a una soluzione". La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza replica cosi' alla vicepresidente Moratti che ha evidenziato che 400 mila over 60 non sono ancora vaccinati. "Cercare chi non si e' vaccinato casa per casa - afferma Rozza - purtroppo non basta. Moltissimi over 60, soprattutto donne, non si vaccinano non perche' sono folli no vax, ma perche' non vogliono Astrazeneca. E la prova e' che si prenotano, si presentano ai centri vaccinali, ma quando viene proposto loro Astrazeneca lo rifiutano e se hanno gia' fatto la prima dose non accettano il richiamo. Purtroppo l'informazione su questo vaccino e' stata confusa e contraddittoria e ora e' davvero difficile dissipare le paure dei cittadini". "Per queste persone- conclude Rozza- bisogna pensare a una soluzione. I vaccini sono l'unica arma che abbiamo per fronteggiare la pandemia, soprattutto ora che anche in Lombardia, come ha sottolineato Moratti, si sta diffondendo la variante delta. Dobbiamo adoperarci perche' il maggior numero di persona ne possa beneficiare".



Leggi anche: A MILANO si può nuotare alle MALDIVE