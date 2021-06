Vaccini, no open day maturandi. Da mezzanotte aperte prenotazioni over 16

Prosegue la campagna vaccinale in Lombardia e ora inizia il turno degli over 16. “Per quanto riguarda i maturandi – ha spiegato Letizia Moratti nei giorni scorsi – non abbiamo bisogno di fare degli open day ad hoc. Il 2 giugno, infatti, apriamo le prenotazioni per tutti gli over 16. In questo momento siamo assolutamente fiduciosi di vaccinare tutti i maturandi entro le date di fine scuola e delle vacanze. Se non sarà così naturalmente ci attiveremo per verificare anche altre opportunità. Monitoreremo comunque in maniera molto attenta questa situazione”.

Se il Governo confermerà la programmazione che ci ha inviato – ha aggiunto l’assessore – confidiamo di vaccinare con una dose tutti i cittadini lombardi che ne hanno diritto e faranno domanda entro il 30 luglio”.