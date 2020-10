Vaccini non autorizzati da Aifa? Gallera: "Consigliera Rozza si vergogni"

"Un lotto da 168 mila dosi di vaccino antinfluenzale di cui e' gia' prevista la distribuzione ai medici di medicina generale della Lombardia non e' stato inserito da Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, tra quelli utilizzabili per la stagione 2020-21". Lo denuncia il gruppo regionale del Pd con la consigliera regionale Carmela Rozza. Il farmaco in questione e' l'Efluelda della Sanofi Spa, vaccino antinfluenzale split quadrivalente ad alto dosaggio, acquistato da Aria, la centrale acquisti regionale, a 25 euro a dose. Il vaccino, secondo quanto comunicato ai medici, dovrebbe essere distribuito loro a partire dal 2 novembre. Come si legge sul sito di Aifa, Efluelda e un altro vaccino "sebbene abbiano ricevuto l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio nel 2020, non sono autorizzati per la stagione influenzale 2020/2021". "Siamo veramente - dichiara Rozza - oltre il limite della decenza. La strategia vaccinale della giunta regionale perde un altro pezzo, perche' dei 2,8 milioni di dosi, tolti i 500 mila che Aifa non aveva ancora autorizzato, piu' questi 168 mila che non sono indicati per la stagione 20-21, scendiamo sotto il 2,2 milioni. Fontana e Gallera ci dicano che cosa succede ora: si possono mettere i medici nella situazione di dover decidere se inoculare, sotto la propria responsabilita', alle persone anziane e fragili un vaccino diverso da quelli previsti per questa stagione?".

Immediata la risposta dell'assessore al Welfare Giulio Gallera. “Che figura! La consigliera Carmela Rozza si vergogni, stavolta ha toccato il fondo: Regione Lombardia non ha importato da Sanofi e nemmeno distribuito per la stagione influenzale il vaccino Efluelda, ma 168.000 di Fluzone ad alto dosaggio. Un vaccino regolarmente autorizzato da Aifa con nota 0108304-02/10/2020”, dichiara Gallera. “La consigliera Rozza ha commesso un imperdonabile errore – aggiunge Gallera – sbagliando addirittura il vaccino solo per architettare una polemica inutile e sterile. L’agenzia Italiana del Farmaco ha concesso l’autorizzazione all’importazione del vaccino Fluzone High-Dose Quadrivalent indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione delle patologie influenzali approvandone l'uso. Vaccino che Regione Lombardia mette a disposizione del sistema sanitario per la campagna vaccinale 2020/2021 che potrà contare, nel complesso, su 2,9 milioni di dosi”. “Rammarica il fatto che il PD – conclude Gallera – che si caratterizzava come un serio partito di contenuti, condivisibili o meno, si sia trasformato in un generatore di Fake News, notizie infondate e strumentali”.