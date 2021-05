Vaccini, via alle iscrizioni per i 40-49enni. Ipotesi di adesione al 70%



Era inizialmente prevista a partire dalla mezzanotte la possibilità per gli over 40 della Lombardia di prenotare il vaccino anticovid. Ma la possibilità di prenotarsi è stata anticipata di qualche ora, e così già dalle 21:35 di ieri collegandosi già ora alla piattaforma, è stato possibile mettersi in lista.



Sono 1.211.996 in totale gli appartenenti a questa classe d'età e, con un'ipotesi di adesione al 70%, saranno circa 850mila coloro che aderiranno. Mentre dal 27 maggio toccherà ai trentenni.

L'inizio delle somministrazioni èprevisto tra il 4 e il 9 giugno: dipenderà anche dal target di somministrazioni quotidiane che la struttura commissariale nazionale assegnerà alla Lombardia, oggi a quota 85 mila.