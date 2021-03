Vaccini, Lombardia: si dimette in blocco il Cda di Aria Spa



Si sono tutti dimessi, come richiesto dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione di Aria Spa. Il direttore generale della societa', Lorenzo Gubian, e' stato quindi nominato amministratore unico dell'azienda. Lo ha annunciato il vice presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Lombardia, Marco Colombo, nel corso dell'audizione dello stesso Gubian, al quale e' stato augurato buon lavoro.



Per il manager di Aria, Lorenzo Gubian, ora amministratore unico, "l'errore zero è impossibile con questi numeri, stiamo lavorando per migliorare". E gli errori della campagna vaccinale in Lombardia, di cui ARIA gestiva le prenotazioni, "possono capitare su 1,3 milioni di eventi". Gubian, audito in Commissione al Pirellone, rivendica che in Lombardia siano state vaccinate comunque 1,3 milioni di persone: "Siamo partiti con tempi compressi in un sistema che si è ampliato tantissimo su un livello di complessità elevato sin dall'inizio".



"Ad oggi sono state gestite 1,3 milioni di persone. Se valutate la Lombardia e la situazione della Regione Lazio, non siamo così distanti. Siamo in crescita anche come capacità di fuoco giornaliera. Ovviamente - ha sottolineato Lorenzo Gubian -, ci sono stati dei disguidi legati" anche "alla complessità della partita".