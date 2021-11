Vaccino anti-Covid, Moratti: aperte prenotazioni terza dose over 40



"Da oggi tutti i cittadini over 40 possono prenotare la terza dose di vaccinazione anti-Covid". Lo ribadisce la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ricordando anche che "chi deve ancora ricevere la prima dose ed è compreso nella fascia di età 12-19 o ha più di 60 anni può accedere ai centri vaccinali senza prenotazione". Per tutte le altre fasce di età, e per ricevere la seconda e terzo dose, è invece necessario prenotarsi sul portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it o chiamando il numero verde 800.894.545



"E' necessario non solo continuare a proteggere noi stessi e gli altri con la vaccinazione - ha aggiunto Moratti - ma anche continuare a mantenere atteggiamenti di prudenza a partire dal distanziamento, dall'uso della mascherina e all'igienizzazione".



La vicepresidente ricorda anche che possono già prenotare la terza dose "i cittadini ad elevata fragilità, i trapiantati e gli immunocompromessi, gli operatori sanitari e sociosanitari e i maggiorenni vaccinati con Johnson& Johnson purché siano trascorsi almeno 180 giorni dalla seconda dose".