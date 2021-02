Vaccino, bando pubblico della Lombardia: "Cerchiamo medici e infermieri"



Avviso pubblico dalla Lombardia: cerchiamo medici e infermieri per fare i vaccini. Sui suoi canali social è visibile da stamattina il bando per ingaggiare personale sanitario che aiuti nei prossimi mesi la campagna vaccinale anti-Covid19.



La Regione, che aveva chiesto alla struttura commissariale per l'emergenza almeno un migliaio di operatori in più da dedicare all'attività, farà da sola: cerca medici (specialisti o laureati), infermieri e studi professionali di infermieri. I compensi previsti sono per i medici 40 euro l'ora (omnicomprensivi); per gli infermieri 30 euro l'ora.



"Se sei interessato, presenta la tua candidatura attraverso la piattaforma Bandi online di Regione Lombardia. L'attività dovrà essere prestata in favore delle Aziende/Enti del Servizio Sociosanitario di Regione Lombardia", spiega l'avviso. "L'amministrazione regionale, ricevute le manifestazioni di interesse, fornisce le necessarie indicazioni alle proprie Aziende affinché le stesse possano procedere al conferimento degli incarichi".



L'indirizzo è: https://www.regione.LOMBARDIA.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/vaccinazione-anticovid-19-medici-infermieri