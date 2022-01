Vaccino Covid Lombardia, terza dose: come spostare l'appuntamento

Vaccino Covid Lombardia, terza dose

La Regione Lombardia avanza con la terza dose e vuole mettere nelle condizioni tutti di poterla fare. Dalla regione c’è l’impegno di andare incontro alle esigenze dei cittadini che responsabilmente decidono di effettuare la terza somministrazione. Diverse le novità sia per modificare l’appuntamento della somministrazione sia per individuare il centro più comodo dove recarsi. Intanto, la Regione si muove anche per i ragazzi.

Come funziona il sistema per modificare l’appuntamento

Da mercoledì 19 gennaio 2022, per tutti i cittadini lombardi che sono in attesa della terza dose diventa più facile modificare la prenotazione. Sul portale regionale messo a disposizione da Poste italiane (vedi link: www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) verrà infatti inserita una nuova funzione che consente di modificare l'appuntamento in automatico, senza dover cancellare l'appuntamento preso in precedenza.

Prenotazione terza dose: c’è un’altra novità

Le novità non sono finite. Infatti, i cittadini lombardi possono effettuare una prenotazione (prima o terza dose della vaccinazione anti Covid) scegliendo tra due differenti modalità di ricerca.

– Disponibilità dei centri per data: in base alla data desiderata di prenotazione, la piattaforma propone al cittadino gli slot disponibili. La scelta sarà per ciascuna delle fasce orarie e per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma.

– Disponibilità dei centri nell’area selezionata: secondo il Cap indicato dal cittadino, la piattaforma propone gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie. Anche in questo caso la scelta è per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma.

Terza dose per gli over 12

La regione Lombardia si muove anche per agevolare la somministrazione del vaccino tra la popolazione giovanile. I ragazzi fra i 12 e i 19 anni possono accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazione. Questa possibilità è valida in tutti i centri vaccinali della Regione Lombardia.

Nelle giornate di venerdì 14, 21 e 28 gennaio, tutti gli over 12 potranno accedere H24 senza prenotazione per ricevere la prime dosi all’hub vaccinale dell’ospedale di Sesto San Giovanni, in viale Matteotti 83.