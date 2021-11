Vaccino Covid: Moratti, in Lombardia ciclo completo per 89,6% over 12

Vaccino Covid, in Lombardia campagna per la terza dose "procede celermente"

"I lombardi vaccinabili over 12 anni in Lombardia hanno aderito alla campagna vaccinale anti-Covid al 91,5%, secondo la platea Istat; risultano vaccinati con una dose il 91,4% e con ciclo completato l'89,6%". A dirlo e' la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. "A questi risultati - ha aggiunto - si accompagna la straordinaria affermazione anche della campagna antinfluenzale, che vede 770.000 cittadini ad oggi vaccinati. Pari gia' a circa il 40% rispetto al totale consuntivo delle somministrazioni effettuate lo scorso anno. E la prossima settimana sappiamo che sara' superato il milione".

"Lo straordinario contributo dei medici di famiglia e dei pediatri - ha proseguito Moratti - spero diventi importante anche sul versante terza dose anti-Covid. E in particolare nel portare il vaccino a domicilio ai pazienti piu' fragili che hanno difficolta' di movimento".

Anche la campagna per la terza dose "procede celermente, con le categorie indicate sino ad oggi. Ovvero: over 60, cittadini a elevata fragilita', trapiantati e immunocompromessi, operatori sanitari e sociosanitari, maggiorenni vaccinati con Johnson & Johnson. Ad oggi sono piu' di 1,1 milioni i lombardi che hanno aderito alla terza dose, di cui 610.000 gia' vaccinati". "Se guardiamo alle residenze per anziani - sottolinea la vicepresidente - vediamo che sono state effettuate piu' di 65.000 somministrazioni di terze dosi, pari a quasi il 75% tra ospiti e operatori. Facciamo tesoro di questo senza dimenticare le ben note regole di prudenza come: distanziamento, uso della mascherina e lavaggio frequente delle mani. Esse rappresentano strumenti di prevenzione che dobbiamo continuare ad adottare per una lotta efficace al Covid, ma anche per evitare la pure banale e piu' semplice influenza stagionale".

Covid: Moratti, situazione sotto controllo ma risalita contagi

"La situazione epidemiologica a oggi e' sotto controllo, anche se nelle ultime settimane assistiamo a una risalita costante dei contagi. Negli ultimi 7 giorni l'incidenza su 100 mila abitanti in Lombardia e' stata di 74 contro una media di 91", spiega Moratti. A oggi il tasso di occupazione dei letti in negli ospedali lombardi "e' dell'8% e delle terapie intensive del 3%. Un anno fa in Lombardia l'incidenza su 100 mila abitanti era 592", il tasso di occupazione dei letti ospedalieri "del 124% e delle terapie intensive del 56%", ha concluso Moratti.

Covid: Moratti, per vaccinati ci sia liberta' movimento

"La liberta' di scelta" di vaccinarsi o meno "non deve andare a ledere la stragrande maggioranza cittadini che si sono vaccinati, ai quali va garantita autonomia di movimento per lavoro e tempo libero a favore della ripresa". A dirlo e' la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante una conferenza stampa.

Vaccino: Lombardia lancia evento social con scienziati

"Copiamo Israele che due settimane fa ha fatto cinque ore di maratona social" per favorire la campagna vaccinale. A dirlo e' il coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando dell'evento che si terra' il 29 novembre in diretta sui canali social della Regione. Quel giorno interverranno diversi esperti in materia, tra cui il direttore dell'Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi, che risponderanno alle domande dei cittadini.

Vaccino: in Lombardia allo studio centri in Gdo e metro

"Abbiamo immaginato di organizzare dei centri vaccinali nella grande distribuzione della Lombardia e in 2 stazioni della metro" milanese e "siamo alle manifestazioni d'interesse", ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda. L'ex capo della Protezione civile ha anche sottolineato che "i centri vaccinali resteranno aperti durante le festivita' natalizie", mentre "l'hub delle Scintille, che e' un nostro gioiello e adesso lavora a un terzo della sua capacita', sara' pienamente operativo per gennaio". Bertolaso ha detto che la Lombardia si sta preparando "agli scenari piu' diversi, anche a quelli che potrebbero essere di vaccinare 60-70 mila persone al giorno". E "a Gallarate aprira' un nuovo centro che andra' a sostituire quello di Malpensa Fiere". La vicepresidente e assessore lombardo al Welfare, Letizia Moratti, dopo aver confermato che si stanno prendendo "contatti con la Gdo", ha ricordato: "Abbiamo gia' 365 farmacie che vaccinano sulle terze dosi, sono in crescita e su tutto il territorio".

Covid: Bertolaso, o ci vacciniamo o a Natale brutte sorprese

"Come sara' il Natale? Piu' ci vacciniamo e piu' siamo tranquilli, non c'e' possibilita' di compromesso e mediazione. O ci vacciniamo oppure tempo che protremmo avere delle sorprese in negativo". A dirlo e' il coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso di una conferenza stampa.