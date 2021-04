Vaccino: in Lombardia 1,7 mln somministrazioni, 84,8% consegnate

In Lombardia finora sono state somministrate 1.748.029 dosi di vaccino, su 2.061.680 consegnate, l'84,8%. Questo quanto emerge dal report quotidiano del governo sulle vaccinazioni, aggiornata a questa mattina. Tra le classi che hanno ricevuto piu' dosi in regione: over 80 601.274, operatori sanitari e socio-sanitari 521.359, personale scolastico 176.019, personale non sanitario 169.429, ospiti strutture residenziali 116.839 e forze armate 32.461.

Per fasce d'eta', invece, gli ultra 90enni hanno ricevuto 154.950 dosi, la fascia 80-89 anni 545.741, 70-79 anni 73.616, 60-69 anni 165.691, 50-59 anni 282.236, 40-49 anni 224.112, 30-39 anni 172.844, 20-29 anni 126.996. Dal 2 aprile a ieri, tramite il portale di Poste Italiane, in Lombardia ci sono state 233.044 prenotazioni per la vaccinazione della fascia di eta' 75-79 anni, 16.868 prenotazioni tramite il call center, 2.674 tramite postamat e 1.775 con i postini.

Hub vaccinali aperti anche a Pasqua e Pasquetta. "Grazie a medici, infermieri, operatori e volontari che stanno lavorando nei centri vaccinali della Lombardia aperti anche a Pasqua. Mando a tutti loro un caloroso abbraccio dal centro vaccinale di Niguarda a Milano, ancora grazie. Salviamo vite", ha scritto la vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia Letizia Moratti su Twitter.