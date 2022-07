Vaccino: Lombardia, 17mila quarte dosi somministrate dal 12/7

Sono oltre 17.000 le 'quarte dosi' di vaccino anti Covid-19 somministrate dal 12 luglio a oggi in Lombardia - come da disposizioni ministeriali - alle persone di eta' pari o maggiore di 60 anni e ai cittadini fragili dai 12 anni in su.

Moratti: "La campagna vaccinale anti Covid-19 in Lombardia non si e' mai fermata"

"La campagna vaccinale anti Covid-19 in Lombardia non si e' mai fermata - dichiara la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - ma ora la priorita' e' quella di fronteggiare questa fiammata di contagi determinata dalla variante Omicron mettendo in sicurezza anziani e fragili. Sulla base delle indicazioni nazionali e previo confronto con il Coordinamento vaccinazioni anti-Covid 19 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, abbiamo verificato l'allineamento alle linee di indirizzo organizzative dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale al fine di garantire la piu' ampia offerta per le nuove categorie di popolazione target".