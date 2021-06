Vaccino: Lombardia presenta piattaforma di monitoraggio targata Bicocca

Un monitoraggio costante per analizzare andamento e trend del piano vaccinale anti-Covid: e' lo strumento che permette la valutazione su efficacia impatto e sicurezza della campagna. E' stato presentato a Palazzo Pirelli nella conferenza stampa alla quale hanno partecipato la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, e il professor Giovanni Corrao, ordinario di Statistica medica dell'Universita' Bicocca di Milano. "Una piattaforma - ha spiegato Moratti - che permette la valutazione di efficacia, impatto e sicurezza della campagna vaccinale in quanto rende disponibile un'anagrafe di tutti i cittadini e l'aggiornamento dei dati individuali su vaccinazioni, tamponi molecolari e ricoveri".

Il progetto "e' stato presentato all'Istat e all'Istituto Superiore di Sanita' - ha aggiunto la vicepresidente - ed e' stato ritenuto di sicuro interesse scientifico in quanto e' stato valutato di rilevanza per interventi di sanita' pubblica e considerato un prototipo per esaminare e monitorare le campagne regionali. Permetterebbe di riuscire a fornire dati omogenei e standardizzati in grado di indirizzare in maniera ancora piu' puntuale gli interventi. Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha dichiarato la sua disponibilita' a diventare ente attuatore e a svolgerlo nelle regioni". Si affianca "al Piano nazionale di valutazione e monitoraggio - ha precisato Moratti - e riporta le differenze e le specificita' di ogni singola regione, quindi puo' diventare un elemento che lo arricchisce".