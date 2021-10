Vaccino antinfluenzale, 41.748 le dosi somministrate in Lombardia



In Lombardia fino a questo momento sono 41.748 le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate. Di queste 34.182 riguardano over 80, che hanno ricevuto anche l'iniezione della terza dose. Per adesso negli studi dei medici di base sono state somministrate 443 dosi di antinfluenzale: nella giornata di ieri 68 nel territorio dell'Ats di Brescia, 11 in quello della Brianza, 49 in quello dell'Insubria, 157 a Milano, 12 nell'Ats Montagna, 8 a Pavia e 27 in Val Padana.

