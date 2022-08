Vaiolo delle scimmie: da giovedì vaccinazioni in Lombardia

Iniziano giovedi', in Lombardia, le somministrazioni del vaccino contro il contro il vaiolo delle scimmie. Sono circa 2mila le dosi destinate alla Regione che dovrebbero arrivare oggi dal Lazio. Nel pomeriggio si riunisce l'unita' di coordinamento costituita dal Pirellone per definire le linee guida per le somministrazioni. Non e' escluso, specie se si riuscisse a velocizzare la distribuzione, che le prime vaccinazioni possano iniziare gia' da mercoledi'. Nella task force voluta dalla Regione figura una rappresentanza della Dg Welfare, i direttori dei Centri di malattie infettive e tre rappresentanti di associazioni attive nella lotta all'Aids, Milano Check Point, la sezione milanese di Lila e Asa.