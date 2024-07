Val Masino: 17enne disperso nel torrente, ferito l'amico che voleva salvarlo

Dramma in Val Masino: un 17enne residente a Rho, nel Milanese, è stato inghiottito dal torrente Masino in piena nella giornata di martedì e risulta ancora disperso. Il giovane era con tre amici accampato sulle rive del corso d'acqua e ha pensato di fare un tuffo. Ma la corrente lo ha travolto. Gli amici, capito il pericolo, hanno cercato di salvarlo prima che le correnti alimentate dalle forti piogge di questi ultimi giorni lo trascinassero via. Uno degli amici, un ventiduenne, residente a Baggio nel tentativo di salvarlo, si è ferito, procurandosi diverse fratture alla schiena, a una gamba e al bacino. È stato soccorso dai sanitari e trasportato d'urgenza all'ospedale Morelli di Sondalo con un elicottero di Areu decollato dalla base aerea di Caiolo, in Valtellina.