Valanga in Valfurva: muore Jacopo, fratello di Deborah Compagnoni

Jacopo, fratello di Deborah Compagnoni muore in Valfurva

Jacopo Compagnoni, maestro di sci e guida alpina è stato travolto e ucciso da una valanga in Valfurva. L'uomo, di 40 anni, è il fratello dell'ex campionessa di sci Deborah Compagnoni. Compagnoni, 40 anni, e' stato sorpreso da una slavina mentre stava compiendo assieme ad un amico un'escursione di sci alpinismo nella zona del Monte Sobretta a circa 2.850 metri in Alta Valtellina in provincia di Sondrio. Secondo le prime informazioni la valanga che lo ha travolto attorno alle ore 12 del 16 dicembre aveva un fronte di circa cento metri.

Jacopo Compagnoni, l'amico illeso ha lanciato l'allarme

E' stato l'amico, rimasto illeso a prestare i primi soccorsi a Compagnoni. L'uomo ha chiamato immediatamente il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto l'elisoccorso di Sondrio di Areu. Sono state anche allertate le squadre della stazione di Valfurva della VII delegazione Valtellina Cnsas e il SaGf. Per il fratello della campionessa olimpica, pero', non c'era piu' nulla da fare. Troppo gravi ed estesi i traumi subiti. Jacopo Compagnoni e' morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Sondalo, in provincia di Sondrio. Compagnoni era padre di due bambine. Deborah Compagnoni, 51 anni compiuti lo scorso 4 giugno, in carriera vanta tre ori olimpici e tre titoli mondiali, "e' profondamente scossa", fa sapere il suo staff.