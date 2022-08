Valcamonica, raccolta fondi online dell'assessore lombardo Caparini

L'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini ha lanciato su GoFundme una raccolta fondi per le popolazioni coinvolte nell'alluvione di Niardo e Braone. "C'è un'emergenza che ha colpito bambini, donne e uomini, famiglie che in un istante si sono visti strappare il frutto del lavoro di una vita. In molti si stanno mobilitando: dal dono dell'acqua potabile a quello del proprio tempo. Chi vive in Montagna sa che deve averne cura e rispetto. Come possiamo - si legge sulla piattaforma -. La regione lombardia è intervenuta con un milione di euro per le opere di primo intervento e finanzierà al comune un piano di ripristino e messa in sicurezza. E quando la natura ha il sopravvento tutti dobbiamo fare la nostra parte".

Valcamonica, Caparini: "Attendiamo che il Governo dichiari l'emergenza"

In attesa che "il Governo ci conceda lo stato di emergenza - prosegue Caparini - l’unico modo di aiutare i tanti danneggiati dall’alluvione è contribuire. Tocca a noi, gente generosa, fare un gesto di solidarietà. Lo stanno facendo i tantissimi volontari impegnati da giorni, lo possiamo fare anche donando". Chi volesse donare può farlo da QUESTO LINK