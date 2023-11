Valchiavenna, raccolta fondi per la ragazza investita a Bali

È stata vittima di un gravissimo incidente stradale a Bali, in Indonesia, dove è stata travolta da un'auto mentre percorreva una strada in sella a una moto. La 22enne Nicole di Chiavenna è ora ricoverata in prognosi riservata, ma stando alle informazioni raccolte dal sindaco, Luca Della Bitta, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Valchiavenna, raccolta fondi per aiutale la famiglia

Nei prossimi giorni la giovane, che era un vacanza nello Stato asiatico, dovrà essere sottoposta a più interventi chirurgici molto delicati. Per aiutare a raccogliere i fondi necessari alle cure nell'ospedale di Bali un'amica con l'appoggio del primo cittadino ha lanciato un appello online e in poche ore è stata raccolta un'ingente somma da consegnare alla famiglia della ragazza.