Valdidentro, geometra muore schiacciato da pannelli di legno in un cantiere

Un tragico incidente mortale si è verificato questa mattina intorno alle 9 in Via dei Prati, in provincia di Sondrio. Un geometra di 51 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da pannelli di legno dal peso stimato di oltre 300 kg nel cantiere in cui lavorava a Valdidentro. Come riporta Repubblica, secondo una prima ricostruzione, il carico sarebbe scivolato da un camion dopo che le cinghie di bloccaggio si sono improvvisamente allentate. L'uomo, che si trovava sul posto per svolgere dei lavori di controllo, non ha avuto scampo ed è stato travolto dai pannelli. I soccorsi, giunti sul posto tempestivamente con un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ats, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'area dell'incidente è stata sequestrata dai carabinieri per gli accertamenti del caso.