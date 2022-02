Valditara: "Centrodestra diviso, ecco come riunirlo". E sulla Lombardia...

Valditara: "Centrodestra diviso, ecco come riunirlo"

Il centrodestra deve marciare unito e senza inutili divisioni, come sta avvenendo ultimamente. E può ripartire dalla cultura per questa ricostruzione. Ne è convinto Giuseppe Valditara, ex senatore e animatore del think tank “Lettera150” che, in un intervista al Giorno, spiega la sua idea per far riavvicinare Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per costruire un centro conservatore e liberale: “Dal 1948 in poi c’è sempre stata una maggioranza morale di italiani che si identifica nei valori della libertà, della proprietà privata e dell’identità nazionale. Una maggioranza che deve essere politicamente rappresentata”.



Valditara: Lombardia? Letizia Moratti ottimo candidato

Per quanto riguarda la Lombardia e il prossimo Governatore Valditara ha pochi dubbi: “Il centrodestra ha ben amministrato e la Lombardia è la regione più avanzata d’Italia. Perdere qui sarebbe un disastro. Da quando Letizia Moratti è stata nominata assessore alla Sanità, la Lombardia è tornata ad essere la regione più efficiente in Italia nella gestione dell’emergenza Covid. Ho conosciuto Letizia quando era ministro dell’Istruzione, ha certamente una marcia in più. Il mio parere è che sarebbe un ottimo candidato presidente della Regione", conclude sulle pagine de Il Giorno.