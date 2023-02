Valditara: "Verso una Fiera dei brevetti nel distretto Mind di Milano"

"ll ministero sta collaborando con Fiera Milano per realizzare una grande Fiera dei brevetti e la sede ideale potrebbe proprio essere il distretto Mind. Vogliamo rendere Milano un importante hub dell'innovazione a livello internazionale. In particolare, portare a Milano la terza sede del Tribunale unificato dei brevetti sarebbe una vittoria non solo per il made in Italy ma anche per la valorizzazione delle bellissime realtà nel campo della ricerca dei nostri Its". Così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, lunedì in visita ad alcuni istituti superiori in Lombardia