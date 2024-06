Vallanzasca, per i medici di Bollate "non può restare in carcere"

Per i medici della casa circondariale di MIlano Bollate Renato Vallanzasca "non puo' piu' stare" all'interno e "ha bisogno di struttura esterna". E' quanto hanno riferito i suoi legali Paolo Muzzo e Corrado Limentani in attesa dell'udienza al Tribunale di sorveglianza sul reclamo presentato contro la decisione dei giudici di revocare i permessi per andare almeno una volta alla settimana in comunita' terapeutica sostenendo che possa ricevere cure adeguate a Bollate.

Vallanzasca, i legali: "Quadro cognitivo e comportamentale deficitario"

"Ha bisogno di interagire", hanno rimarcato i legali del 74enne, detenuto all'ergastolo. I loro consulenti, gli psicologi e neurologi Zago, Preti e Sciacco, parlano di un "quadro cognitivo e comportamentale deficitario", di un "processo neurodegenerativo irreversibile". Dopo l'udienza, il collegio entrera' in riserva per uscire con la decisione nei prossimi giorni.