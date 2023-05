Vallanzasca può tornare ad avere "i permessi premio"

Come riferisce l’ANSA, Renato Vallanzasca, l'ex protagonista della mala milanese degli anni '70 e '80 e che ha già trascorso oltre 50 anni da detenuto, può tornare "a fruire dei permessi premio" per frequentare, in alcuni giorni e per alcune ore, la comunità dove già andava in passato.

I permessi gli erano stati revocati a fine febbraio scorso. Ora il Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha accolto l'istanza degli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi, legali dell'ex boss della Comasina che proprio oggi compie 73 anni. I permessi gli erano stati revocati perché, in sostanza, non sarebbe stato più in grado di rispettare le prescrizioni, poiché soffre di un decadimento cognitivo.