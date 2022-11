Vallanzasca, Tribunale di Milano respinge ultima istanza di liberazione

Il Tribunale della sorveglianza di Milano ha respinto l'ultima istanza di liberazione condizionale e, in subordine la semiliberta', di Renato Vallanzasca, detenuto con fine pena mai nella casa di reclusione di Milano-Bollate

Per i due magistrati, il 72enne non ha mostrato né ravvedimento né ha risarcito le vittime, che erano i due presupposti per ottenere il beneficio