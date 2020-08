Valmalenco, frana per un violento temporale: tre morti. Bimbo di 5 anni grave

Violento temporale, Frana in Valtellina: tre morti, grave un bimbo di 5 anni





Una frana si è verificata in località Chiareggia a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, in Valtellina. Tre persone, tutte nella stessa auto, sono deceduti, una donna, un uomo e una bambina, mentre un bimbo di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.



Altre persone coinvolte solo marginalmente si sono allontanate. Non è ancora noto se ci siano altre persone sotto la frana. Lo comunica l'Areu Lombardia.



Sondrio, frana in Valtellina: 49enne ferito all'addome in ospedale



La quinta persona soccorsa dopo la frana nel pomeriggio a Chiareggio, frazione di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, è stata trasportata in ospedale a Lecco. Si tratta di un maschio di 49 anni, R. D., che ha rimediato una "ferita aperta all'addome", fa sapere l'Areu Lombardia. Il movimento franoso ha colpito in particolar modo l'auto su cui si trovavano una donna, un uomo e una bimba, che sono deceduti, e un bimbo di 5 anni, trasportato in codice rosso a Bergamo.