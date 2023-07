"Valorizzare manifattura italiana": Meloni all'Assemblea di Assolombarda

"Penso che sia doveroso sottolineare l'importanza dell'industria manifatturiera italiana a livello europeo e mondiale, che e' trainata dalle imprese del settore che operano nella città metropolitana di Milano, nelle province di Lodi, Pavia, Monza e Brianza, che sono rappresentate da Assolombarda".

La premier: "I numeri dei territori rappresentati da Assolombarda sono addirittura sorprendenti"

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Assolombarda. "Se i numeri del settore sono incontrovertibili, quelli dei territori rappresentati da Assolombarda sono addirittura sorprendenti"

Mercato del lavoro, Meloni: "I dati sull'occupazione ci danno grandi soddisfazioni"

"Faccio un focus sul tema del mercato del lavoro, che sta rispondendo bene alle politiche di questi mesi. Dai dati sulla occupazione arrivano grandi soddisfazioni. Importante è stata la abolizione del reddito di cittadinanza per chi poteva lavorare".

Meloni: "Difendere la natura ma con l'uomo dentro"

"Non si può pensare che noi per avviare la transizione ecologica possiamo smantellare la nostra economia e le nostre imprese. La transizione ecologica e la sostenibilità ambientale devono camminare di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica. Vogliamo sì difendere la natura ma con l'uomo dentro. Ed è l'opera dell'uomo che più di tutti garantisce anche la messa in sicurezza del territorio. E allora la nostra sfida, quella che ci differenzia da un certo ambientalismo ideologico e un po' miope, si materializza su diversi dossier che in Europa si stanno discutendo. L'approccio che abbiamo portato è molto pragmatico"