Valtellina, auto centrata da treno in corsa. Un ferito

Un’auto incastrata tra le sbarre del passaggio a livello a Stazzona è stata travolta dal treno Tirano- Milano. Il conducente in codice giallo al Morelli. È successo stamattina intorno alle 11.00.

Spaventoso incidente

Spaventoso incidente questa mattina al passaggio a livello di Stazzona-Villa di Tirano località Poletta in Valtellina. Un 52enne del luogo, al volante della sua auto è rimasto incastrato tra le sbarre del passaggio a livello. In quel momento giungeva il treno che collega la Valtellina a Milano che l’ha centrato in pieno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Carabinieri e Polfer oltre al soccorso sanitario AREU intervenuto anche con l’elicottero che ha trasportato il ferito all’Ospedale Morelli di Sondalo in codice giallo. La circolazione ferroviaria e stradale è stata interrotta con gravi ripercussioni.

