Vandalizzato murale della Segre, Stanzione (Cgil): solidarietà non basta, fuori legge gruppi neofascisti

Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro, ha stigmatizzato l’atto di vandalismo contro Liliana Segre: “Esprimo piena solidarietà alla senatrice Liliana Segre per l’ennesimo sfregio alla sua persona e a ciò che rappresenta. E’ stato vandalizzato – cancellando la stella di David – il murale che la ritrae con Sami Modiano. Ma la solidarietà è troppo poco, non basta, ci aspettiamo dal governo segnali concreti a partire dalla messa al bando delle organizzazioni neofasciste che pensano di vivere in un paese dove la Costituzione e il rispetto per chi si è battuto contro la dittatura fascista non esistano.