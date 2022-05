Varese, 31enne accoltellato: la Polizia ha fermato un uomo

E' stato fermato dalla Polizia un uomo ritenuto responsabile dell'accoltellamento avvenuto nella serata di venerdì 29 aprile in piazza della Repubblica a Varese. Vittima dell'aggressione un 31enne finito in ospedale in gravi condizioni, con ferite in varie parti del corpo. Come riporta Varese News, il fermo risale a sabato. L'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. La vittima, di origini sudamericane, ha riportato diverse ferite al petto, al volto ed alle braccia

