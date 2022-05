Vittorio Feltri alla Conferenza FdI. Video. "Nel mio futuro c'è una tomba..."

Vittorio Feltri: "A noi piace solo la bandiera tricolore, delle altre non ce ne frega niente. Io voglio il tricolore e l’anno prossimo stravincerà"



"Quando io sento parlare di futuro, come faceva La Russa, mi spavento un po', perché nel mio futuro c'è una tomba. Grazie". Così Vittorio Feltri ha chiuso il suo intervento alla Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano.

"Possiamo stare tranquilli. Sono convinto che alle prossime elezioni politiche Giorgia Meloni continuerà ad essere il primo partito italiano…", ha detto Feltri. "Una manifestazione incredibile anche per il pubblico, proprio a Milano. Questa città è il centro di ogni punto di partenza non solo economico, ma anche politico. Non a caso – ha detto Feltri accompagnando la frase con una risata – il fascismo è nato a Milano. Berlusconi non è di Sorrento. La Lega è nata a Nilano. Chi conquista Milano conquista anche Roma. A parte che Giorgia Roma l’ha già conquistata. Quando si parla del successo di FdI è cresciuto perché ha un capo vero. Senza un direttore d’orchestra coloro che suonano sono allo sbando". E sulla classe dirigente di FdI: "Di che parliamo quando al governo abbiamo visto gente come Di Maio e Conte?". Feltri ha quindi arringato la platea rivendicando l’orgoglio dei Conservatori: "Dobbiamo recuperare dei valori che sono stati dismessi e dimenticati. A noi piace solo la bandiera tricolore, delle altre non ce ne frega niente. Io voglio il tricolore e l’anno prossimo stravincerà".

