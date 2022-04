Nasce Italian Tech Academy, la scuola per acquisire competenze digitali

Gli scatti d'Affari

Si è tenuto oggi l'evento "Digital progress. Le nuove competenze per il futuro del lavoro"

Nel corso dell’evento “Digital progress. Le nuove competenze per il futuro del lavoro”, tenutosi questa mattina a Roma, sono stati presentati i percorsi formativi digitali promossi da Italian Tech e Talent Garden. Il Talent Garden Roma Ostiense ha ospitato l'incontro, che ha visto la presenza, fra gli altri, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, l'Amministratore Delegato del Gruppo GEDI Maurizio Scanavino e il presidente e co-fondatore di Talent Garden Davide Dattoli. L'evento è stato l'occasione per dare il via alla nuova Italian Tech Academy, la scuola che permetterà, grazie ad un ricco programma, di conoscere e acquisire le competenze digitali indispensabili per il futuro.

Durante il suo intervento, Davide Dattoli ha commentato: "Iniziamo con i primi tre corsi che saranno attivi da settembre, ma l'obiettivo è pluriennale, arrivando a formare qualche migliaio di studenti in tutta Italia. Il gap delle competenze digitali in Italia è enorme, vogliamo fare la nostra piccola ma importante parte nel formare i nuovi professionisti del domani. L'idea è organizzare percorsi sia da remoto che in presenza in tutto il Paese, proprio per divulgare il digitale in tutti i territori e formare le persone in maniera sempre più innovativa".