Salvini a Meloni: "Solo se unito, il Centrodestra vince"

Salvini: "A Palermo la Lega, per spirito di squadra, ha ritirato il suo candidato Sindaco"



"Costruiamo insieme, con tutti gli amici del Centrodestra, programma, proposte e squadra di governo. Solo uniti si vince". E' il messaggio che, attraverso Affaritaliani.it, Matteo Salvini invia a Giorgia Meloni nel giorno in cui a Milano si apre la Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia.

"A Palermo la Lega, per spirito di squadra, ha ritirato il suo candidato Sindaco, che è amato e apprezzato in città. Lavoriamo perché rimanga in campo un solo candidato di Centrodestra, per superare troppi anni di danni fatti da Orlando e dalla sinistra", sottolinea il segretario della Lega.



