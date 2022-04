Unindustria, si è svolta oggi l'Assemblea Generale 2022

Gli scatti d'Affari

Per Zingaretti è l'ultimo anno da presidente della Regione Lazio

Si è tenuta oggi a Roma, presso il Teatro dell'Opera, l'Assemblea Generale 2022 di Unindustria, l'Associazione territoriale del sistema Confindustria di Roma Frosinone Latina Rieti Viterbo. L'evento ha registrato la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini e del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Fra i temi trattati, le possibilità per i giovani, la crescita di Roma e del Lazio, le conseguenza delle guerra, la competitività del territorio, la burocrazia anti-impresa.



Nel suo intervento, il Presidente di Unindustria Angelo Camilli ha dichiarato: "Anche sulla politica industriale sono mancate scelte coraggiose. Dobbiamo lavorare insieme al Governo per una politica industriale lungimirante, capace di irrobustire il sistema economico e produttivo, in modo da reagire velocemente a nuove crisi e riposizionarsi nei nuovi equilibri".



Nicola Zingaretti, intervenendo nel corso dell'Assemblea, ha reso noto che questo sarà il suo ultimo anno da presidente della Regione Lazio: "Oggi per me è l'ultimo saluto a questa Assemblea da presidente della Regione Lazio. Sono certo che il rapporto continuerà anche se in modo diverso, perché questa è la mia terra. Ma dopo 9 anni, e per il Lazio è un record, l'anno prossimo a prendere la parola su questo palco sarà un nuovo presidente. Quello che posso assicurarvi è che fino alla fine non mollerò di un centimetro per rendere il Lazio sempre di più europeo".