Vaccino Pfizer, Biontech choc: "Problemi precedentemente non rilevati"

Biontech non dovrebbe quindi fare affidamento esclusivamente sullo sviluppo di un vaccino anti-Covid ed espandere altre attività, come nel settore oncologico



Biontech, che produce il vaccino anti-Covid Pfizer, sta lavorando a vaccini che dovrebbero funzionare anche contro le numerose mutazioni. Nonostante ciò, Biontech ha dovuto ammettere davanti alla Securities and Exchange Commission (la Consob americana) che l'efficacia del suo attuale vaccino contro il Covid potrebbe non essere sufficiente per ottenere l'approvazione normativa permanente: "Potremmo non essere in grado di dimostrare l'efficacia o la sicurezza sufficienti del nostro vaccino per ottenere l'approvazione normativa permanente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'Unione europea o in altri paesi in cui il vaccino è stato approvato".

Biontech fa anche riferimento agli effetti collaterali nella sua dichiarazione rilasciata alla SEC e ha affermato che potrebbero verificarsi gravi eventi avversi anche dopo aver ricevuto l'approvazione normativa. Inoltre, la durata della risposta immunitaria non è stata ancora dimostrata negli studi clinici. Biontech inoltre non può garantire che non si verifichino problemi appena scoperti o sviluppati.

La conclusione di Biontech è quindi estremamente prudente: "La successiva scoperta di problemi precedentemente non rilevati potrebbe influire negativamente sulla vendita commerciale del prodotto, portare a restrizioni sul prodotto o portare al ritiro del prodotto dal mercato".

Biontech ha l'obbligo di segnalare questi rischi ai sensi della regolamentazione della borsa statunitense, altrimenti possono essere fatte valere richieste di risarcimento danni. Biontech non dovrebbe quindi fare affidamento esclusivamente sullo sviluppo di un vaccino anti-Covid ed espandere altre attività, come nel settore oncologico.

fonte: https://www.wallstreet-online.de/_amp/nachricht/15334325-aktien-biontech-party-vorbei

