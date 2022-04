Centrodestra, la 'road map' di Salvini per l'unità. Esclusivo Affaritaliani

Il vertice online del Centrodestra con Berlusconi e Meloni potrebbe tenersi entro il weekend. Elezioni, le candidature sull’isola “saranno decise dai siciliani”



Non si terrà oggi il tanto atteso vertice (in videocall) tra i tre leader del Centrodestra per cercare di trovare un'intesa prima di tutto sulle elezioni comunali e regionali in Sicilia ma anche per fare un punto della situazione all'interno della coalizione che, dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, ha vissuto settimane di tensioni, sia a livello nazionale sia territoriale (in vista del voto del 12 giugno).



Dall'entourage di Matteo Salvini trapela il massimo impegno per ricercare fino in fondo i punti di coesione all'interno del Centrodestra, ma la Lega ha già detto chiaramente che le candidature sull’isola “saranno decise dai siciliani”. Un modo per dribblare eventuali discussioni che taglierebbero fuori i dirigenti locali e i territori, in particolare sul futuro di Musumeci, mentre sono ore caldissime su alcuni dossier delicati sul tavolo della maggioranza di governo: non solo la Giustizia, ma soprattutto i nuovi provvedimenti contro il caro energia e la mediazione su fisco e catasto. Tutti temi a cui il centrodestra di governo, su spinta della Lega, sta investendo energie con la convinzione di poter cogliere risultati significativi per famiglie e imprese.



In Via Bellerio respingono al mittente i sospetti, velatamente arrivati da Fratelli d'Italia nei giorni scorsi, che il Carroccio abbia come obiettivo quello di continuare a governare con Pd e M5S. Anzi, tra i punti chiave per trovare un'intesa anche nazionale, per la Lega c'è la riconferma dell'impegno a non modificare la legge elettorale in senso proporzionale, proprio per ribadire il principio per il quale sono gli elettori a decidere chi governerà l'Italia e non i partiti dopo il voto. D'altronde lo stesso Matteo Salvini ha più volte affermato che è assurdo parlare oggi di legge elettorale (come fanno Pd e M5S).



Altri temi importanti per il Carroccio, in vista del vertice online che potrebbe comunque tenersi entro il weekend, sono un progetto, chiaro e preciso, per cercare l'unità del Centrodestra anche in Europa (oggi i tre partiti sono in tre gruppi diversi a Strasburgo e i numerosi appelli all'unità lanciati in passato da Salvini sono stati inascoltati da Forza Italia e Fratelli d'Italia) e l'impegno di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni a fare campagna elettorale ai referendum sulla Giustizia del prossimo 12 giugno (insieme alle elezioni comunali) per cercare di vincere la battaglia del quorum.



Oltre, ovviamente, all'impegno scritto a non aumentare la tasse (anzi, ad abbassarle), come dimostra la battaglia leghista sulla riforma del catasto, e a una svolta nel contrasto all'immigrazione clandestina (che sta continuando nel silenzio delle televisioni e dei giornali impegnati a raccontare la guerra in Ucraina), l'altro tema chiave per la Lega è l'impegno scritto per accelerare sull'energia nucleare "pulita" (di nuova generazione) e sulle rinnovabili. Tema fondamentale per rendere autonoma l'Italia dall'import di gas ed energia dall'estero (non solo dalla Russia) e per superare gli errori del passato figli di un'ideologia green ortodossa e troppo spesso controproducente.



In sostanza, per Salvini è necessario gettare le basi per un programma comune del Centrodestra per le prossime elezioni politiche. Sullo sfondo, resta il tema della leadership: l’accordo è che - in caso di vittoria - il premier sarà il leader del partito più votato. E' chiaro che con un pezzo di coalizione al governo e un altro all'opposizione le divisioni siano all'ordine del giorno, ma da parte di Salvini e dei vertici della Lega - spiegano fonti qualificate ad Affaritaliani.it - c'è il massimo impegno a ricercare l'unità del Centrodestra. Prima alle Comunali e, soprattutto dopo, alle Politiche.

