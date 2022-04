Fondo Impresa Femminile, Giorgetti: "Portiamo avanti le pari opportunità"

Gli scatti d'Affari

Gli stanziamenti del Fondo Impresa Femminile si attiveranno nel mese di maggio

Nell'ambito del PNRR, diventeranno operativi nel mese di maggio gli stanziamenti del Fondo Impresa Femminile, un incentivo del Ministero dello sviluppo economico che punta a sostenere e promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e il suo consolidamento. I settori interessati dalle agevolazioni saranno industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

Presentando tali misure, il Ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha dichiarato: "Lo scopo principale è recuperare il gap nel tasso di occupazione femminile italiano in particolare al Sud, ma nella dimensione della imprenditorialità femminile. Dobbiamo creare un ambiente fertile per la nascita di nuove imprenditrici. La domanda non deve nascere per prendere il contributo, ci deve essere l'idea imprenditoriale, lo spirito, e poi lo Stato aiuta. Queste sono le condizioni per una sana crescita. Abbiamo scelto di investire sull'empowerment delle donne, con un percorso di accompagnamento per le imprenditrici per sostenere la cultura dell'imprenditoria femminile e abilitare le donne a nuove competenze per quel reskilling di tutta l'imprenditoria che in questo momento è strategico. Le pari opportunità si portano avanti quando si costruiscono queste sinergie".