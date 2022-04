Terza guerra mondiale? GB: si può colpire suolo russo. Mosca minaccia la Nato

Ucraina: Gb, legittimo colpire il suolo russo con nostre armi

Per il governo britannico e' "interamente legittimo" l'uso da parte ucraina di armi fornite dalla Gran Bretagna. Lo ha precisato il viceministro della Difesa, James Heappey, in un'intervista alla Bbc.

"In primo luogo - ha detto - e' l'Ucraina che decide gli obiettivi non coloro che producono o esportano le armi. In secondo luogo e' interamente legittimo perseguire gli obiettivi per distruggere la logistica degli oppositori e le loro forniture, garantendo sempre la salvaguardia dei civili".

Guerra Russia Ucraina, Mosca: se vale logica Gb noi possiamo colpire Paesi Nato

Se Kiev puo' utilizzare armi ricevute dall'Occidente per "colpire in profondita' le linee di rifornimento" di Mosca in territorio russo e limitare perdite e distruzione, come dice il governo britannico, la Russia potrebbe prendere di mira "in profondita' le linee di rifornimento" ucraino "dentro quei Paesi che trasferiscono armi all'Ucraina". Cosi' su Facebook la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, risponde al vice ministro della Difesa di Londra, James Heappey.

