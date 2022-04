Centrodestra, Meloni, Salvini o Berlusconi? Con chi stai? Vota

Non solo il caso Sicilia divide il Centrodestra



Il giorno della verità. Già oggi, probabilmente nel tardo pomeriggio, si terrà la videocall tra i leader del Centrodestra. Un punto di svolta importante, in vista non solo delle elezioni amministrative (e Regionali in Sicilia) ma anche delle Politiche. Da più di due mesi, dalla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, Matteo Salvini e Giorgia Meloni non si sentono. Nemmeno una telefonata, nemmeno un messaggio sms o whatsapp.



A dividere la coalizione è prima di tutto il caso Sicilia, con Lega e Forza Italia che vorrebbero candidare Francesco Cascio, nome osteggiato da FdI (tregua dopo la telefonata di Berlusconi a Meloni che ha portato alla videocall). Non solo, Meloni insiste per ripresentare in autunno Nello Musumeci alla Regione, ma Salvini ha altri progetti e tra gli azzurri Gianfranco Miccichè si oppone fortemente al Governatore uscente. C'è poi il governo a spaccare il Centrodestra. Fratelli d'Italia dall'opposizione continua a chiedere agli ormai quasi ex alleati se davvero abbiano ancora come obiettivo un governo di Centrodestra o se intendano governare anche dopo le prossime elezioni con Pd e M5S.



A dividere la coalizione è anche la storica regola interna in base alla quale il premier, in caso di vittoria, è il leader del principale partito. Che, stando ai sondaggi è Meloni, ma Berlusconi e Salvini - pur senza dichiararlo apertamente - vorrebbero cercare un modo per evitare la premiership della leader di Fratelli d'Italia. Resta, sullo sfondo, l'ipotesi di una federazione Lega-Fi per andare insieme al voto e cercare di superare FdI. Il tutto senza considerare la possibilità di una modifica della legge elettorale in senso proporzionale che cambierebbe completamente i giochi. Infine anche la Francia e la rielezione di Emmanuel Macron all'Eliseo per cinque anni spacca il Centrodestra.



Forza Italia si congratula con il leader di En Marche e anzi afferma (Antonio Tajani) che la vittoria non convince e serve ancora più Europa. Salvini, sul fronte completamente opposto, invia un sms di congratulazioni a Marine Le Pen per il risultato decisamente migliore rispetto a quello del 2017. Meloni, che non si era espressa apertamente a favore di Le Pen ma certo non sta con Macron, ha una posizione terza rispetto a quella di Berlusconi e Salvini, fedele alla famiglia dei Conservatori europei. Insomma, quella di oggi (sempre che non venga rinviata) sarà una call intensa, lunga. Un momento di confronto probabilmente anche acceso e aspro, un passaggio chiave per capire molti snodi della politica italiana.