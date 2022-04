Borsa, Parigi festeggia Macron ma in Ue è allarme rosso: crollano gli indici

Borsa, Piazza Affari giù: si salvano Leonardo, Atlantia e le utility

Mentre la Francia festeggia il neo eletto presidente Emmanuel Macron, i listini europei fanno i conti con un nuovo picco di casi di Covid-19 in Cina e la stretta monetaria americana, annunciata dalla Federal Reserve, sempre più vicina. Il mercato valuta il rischio di conseguenti shock della domanda di greggio da parte della Cina, primo importatore mondiale, il Wti è sceso sotto i 100 dollari al barile, il Brent è arrivato a perdere il 5%. Inoltre ci sono da tener ben presenti la possibile stretta anticipata dalla Fed sui tassi e la guerra in Ucraina che non va verso una soluzione rapida.

Tutto ciò tiene in scacco le Borse europee che iniziano la settimana in forte calo, in scia alle Piazze asiatiche, Shanghai perde il 4,1%, Hong Kong il 3,9%, Tokyo l'1,9%). Così Milano cede l'1,64%, ignorando il fatto che venerdì S&P ha confermato il rating "BBB" con outlook positivo, Francoforte perde l'1,6%, Londra l'1,8%, Amsterdam il 2% e Madrid lo 0,9%. Giù anche Parigi (-1,9%), all'indomani della conferma del presidente uscente Macron.

Covid in Cina e stretta monetaria Usa, Wti-brent perdono il 3%

In un Ftse Mib quasi completamente in rosso, si salvano Leonardo (+0,1%), Atlantia (sulla parita') e le utility, con A2a, Terna, Hera e Snam che cedono circa due decimi ciascuna. Tra le peggiori Telecom (-2,54%), mentre i titoli del comparto petrolifero (Tenaris -2,5%, dopo essere arrivata a perdere oltre 3 punti in avvio, Eni -2%), che scontano il calo del greggio, con i future del Wti scadenza giugno in calo del 3,9% a 98,06 dollari al barile e quelli del Brent di pari scadenza in ribasso del 3,93% a 102,44 dollari.

Sul valutario, l'euro scivola sotto gli 1,08 dollari e passa di mano a 1,0718 (da 1,0887 venerdi'). La moneta unica vale anche 137,286 yen (139,61 venerdi'). Infine, il cambio dollaro/yen è a 128,094. Spread in rialzo a 175 punti, dai 170 di venerdì.

Lockdown in Cina, crollano anche rame e alluminio

Crollano anche le materie prime sui mercati internazionali: i future sul rame con consegna a maggio crollano sul mercato cinese Shanghai Future Exchange, dell'8,4%, quelli sull'alluminio con consegna a giugno addirittura del 50% mentre quelli sul ferro del 48% al Dalian commodity exchange, un altro mercato di commodity cinese.

