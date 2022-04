Manager, da Havas Milan a Tim: tutti i nuovi cambi di poltrona

Manager, da Havas Milan a Tim passando per Fca Bank: gli ultimi cambi di poltrona

Viviana Manera è la nuova Trade marketing director di Birra Peroni. A partire dal 1° aprile, la manager, lavorando a diretto riporto di Enrico Galasso, Amministratore delegato di Birra Peroni, si occuperà di definire e pianificare la strategia dei vari canali di vendita per raggiungere gli obiettivi di business definiti su tutti i brand in portfolio.

“Viviana conosce le sfide del mercato internazionale e porta con sé in azienda competenze ed esperienze, orientate al sell-out e al sell-in e alla valorizzazione del punto vendita che saranno molto utili per riorientare la nostra strategia di presidio dei canali nel contesto post pandemico”, ha dichiarato Enrico Galasso, Managing Director di Birra Peroni.

“Sono molto contenta di entrare nel team di Birra Peroni e di tornare a seguire direttamente il mercato italiano potendo contare su un portafoglio di brand di altissimo valore. La pandemia ha stravolto i paradigmi e lo scenario di mercato dell’Industria di Marca, ma dietro questa sfida c’è una grande opportunità di rinnovamento che voglio contribuire a cogliere” ha commentato Viviana Manera.

Prima di entrare in Birra Peroni, Viviana Manera ha lavorato in Barilla, Reckitt e The Coca-Cola Company dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in area Marketing e Trade Marketing, maturando significative esperienze anche all’estero, sia in Francia che in Belgio; nel suo ultimo ruolo la manager era responsabile Marketing per il mercato greco per tutti i marchi di The Coca-Cola Company.