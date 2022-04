Processo Johnny Depp-Amber Heard: la smentita e il vantaggio dell'attore

"Usavo il fondotinta per mascherare i lividi delle sue violenze"

Clamoroso colpo di scena nel processo tra Johnny Depp e Amber Heard. Come se non bastassero le reciproche accuse di violenza, abusi e crudeltà coniugale, spunta anche un video su TikTok ad agitare le acque della causa che sta catalizzando l'interesse di tutto il mondo.

Amber Heard aveva infatti riferito di coprire i lividi sul viso dovuti alle presunte violenze del suo ex marito usando uno specifico fondotinta correttore. A smentirla ha provveduto la stessa azienda produttrice, la Milani, che – appunto con un video su TikTok – ha spiegato che quella specifica linea di cosmetici è stata lanciata nel dicembre 2017, ovvero dopo i fatti denunciati dall'attrice.

Un bel colpo per Johnny Depp, che in questo processo si sta giocando moltissimo, se non tutto. Lui ha denunciato Amber Heard per diffamazione, chiedendole 50 milioni di dollari, mentre lei lo ha controdenunciato raddoppiando la posta, ovvero chiedendone 100. Soprattutto, però, l'ex Pirata dei Caraibi si sta giocando l'immagine e la carriera, che rischiano di venire irrimediabilmente compromesse da un processo nel quale è uscito veramente di tutto. Verrebbe da citare il famoso “sangue e merda” col quale Rino Formica descriveva la politica, anche perché nell'aula del tribunale si è parlato proprio di questo!

C'è chi tifa per Depp: "La violenza non è sempre causata dall'uomo"

La smentita nei confronti di Amber Heard è un altro punto importante messo a segno da Johnny Depp, che in questo processo integralmente trasmesso dalla tv americana (e su YouTube si trova praticamente tutto), sta sfruttando le sue doti di mattatore. Sono molto eloquenti le parole di Paula Todd, avvocato e docente di giornalismo all'Università di York: “Depp sta letteralmente fornendo una lezione di recitazione ogni volta che sale sul pulpito per deporre”, ha detto alla Cbc, aggiungendo che le riprese del processo stanno danno una “massicca amplificazione tecnologica” alla vicenda.

Ricco e famoso, Depp in questa vicenda ha pubblicamente rivelato dei lati nascosti: la sua infanzia molto difficile e la sua sofferenza per come la Heard, dopo un grande amore, sia diventata davvero la sua peggior nemica. Tra i due, è proprio lui che sta uscendo da questo palcoscenico come la vittima, incoraggiando diversi uomini a parlare pubblicamente di vicenda analoghe subite nella propria vita domestica: c'è infatti chi tifa per Johnny Depp, sostenendo che la sua vittoria potrebbe comportare un cambiamento culturale, rispetto a una realtà nella quale queste cause finiscono sempre col dare ragione alle donne. Certamente sono le donne a subire più frequentemente le conseguenze drammatiche della violenza coniugale, ma caso per caso è necessario l'effettivo svolgimento dei fatti e questa intricata vicenda tra Johnny Depp e Amber Heard sembra davvero molto lontana dalla pagina conclusiva.

