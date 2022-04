Johnny Depp-Amber Heard, s'infiamma il caso tra droga, violenza e feci umane

Le rivelazioni che possono distruggere i due attori

Droga, alcol, violenza, mutilazioni e persino... feci umane. Dal processo che vede opposti Johnny Depp e Amber Heard sta uscendo veramente di tutto, con conseguenze che rischiano di essere irreparabili per l'immagine dei due attori di Hollywood.

Chi pensava che la coppia di Hollywood facesse una vita da favola è servito: mettere il naso nella loro vita coniugale sembra davvero come rompere il vaso di Pandora o, più propriamente, come aprire un barattolo pieno di vermi, visto che alcuni particolari sono davvero da voltastomaco. Ma procediamo con ordine.

Come nasce la vicenda legale

Il processo è in corso a Fairfax, in Virginia in seguito alla denuncia di Johnny Depp, che ha citato Amber Heard per diffamazione. L'ex Pirata dei Caraibi chiede 100 milioni di dollari di danni per un articolo scritto dalla Heard sul Washington Post, nel quale, pur senza mai citarlo direttamente, parlava di violenza domestica facendo dei chiari riferimenti alla loro vita coniugale.

“Non ho mai picchiato Amber in quel modo, né ho mai picchiato una donna in vita mia. Sono stati sei anni difficili, in cui un giorno sei Cenerentola e in un microsecondo diventi il Gobbo di Notre-Dame”, ha detto Johnny Depp a proposito delle accuse, ma non sono state certo questo le parole più drammatiche sentite finora in tribunale.

Chi vincerà la causa? Una carriera è già rovinata

In fondo, a Johnny Depp non pare interessare molto il verdetto: “Dopo le accuse che hanno fatto il giro del mondo, la gente ha creduto che io fossi una minaccia, un ubriacone alimentato dalla cocaina che picchiava le donne. Dopo accuse di questo tipo, la mia carriera è finita. Dal momento che quelle accuse si sono trasformate in un foraggio per i media, io ho perso.

Ho perso e porterò quelle accuse addosso per tutto il resto della mia vita”. Difficile dargli torto: questo scandalo gli è già costato il licenziamento dal set di Animali Fantastici 3 e la perdita del ruolo di Jack Sparrow nella saga di Pirati dei Caraibi. Curiosamente, durante il processo ha raccontato di non aver mai nemmeno visto il film al cinema, non amandolo particolarmente.

“Johnny mi ha penetrato con una bottiglia”

Le accuse di Amber Heard nei confronti dell'ex marito sono davvero molto gravi. L'attrice sostiene che Johnny Depp, oggi 58enne, l'abbia penetrata con una bottiglia di liquore. Inoltre, la sua avvocata sostiene che lui, fuori di se', l'abbia “bloccata contro il bar, le ha scagliato addosso una serie di bottiglie. Poi l’ha trascinata sul pavimento dove c’erano ancora le bottiglie rotte e l’ha presa a pugni.

L’ha presa a calci e le ha detto che l’avrebbe uccisa, lui la odia”. Già nel 2016, quando la Heard chiese il divorzio, sostenne di essere stata abusata del compagno, che nel novembre 2020 ha perso la causa contro il Sun, dal quale era stato definito in un articolo “picchiatore di mogli”.

Johnny Depp, il dito mozzato e le scritte col sangue

Anche Depp ha parlato di una bottiglia, accusando l'ex consorte. L'attore si sarebbe infatti mozzato un dito con una bottiglia di vodka, lanciatogli contro dalla Heard durante un violento litigio. “Il dito era come il Vesuvio in eruzione”, ha detto l'attore, che ha mostrato la falange mozzata durante il processo.

(Fonte immagine: Ipa)



L'episodio sarebbe avvenuto nel 2015 in Australia, dove la coppia si trovava durante riprese dell’ultimo Pirati dei Caraibi. Come se la cosa non fosse abbastanza splatter, Depp ha aggiunto di aver usato il sangue zampillante per scrivere “piccoli ricordi delle menzogne di Amber” sulle pareti della casa dove la coppia alloggiava.

Le feci sul letto matrimoniale

Tra le accuse che Johnny Depp rivolge ad Amber Heard ce n'è anche una poco adatta per gli stomaci delicati. L'episodio risale all'aprile del 2016, quando Depp ha tardato oltre un'ora alla festa per il trentesimo compleanno della compagna. Ne è seguita una lite molto dura, con pugni e altre violenze, al termine della quale Depp se ne è andato di casa.

Sapendo che la Heard sarebbe stata assente il giorno dopo, voleva tornare per recuperare le sue cose, ma la sua guardia del corpo gli ha spiegato che sarebbe stata una cattiva idea, mostrandogli una fotografia inviata dalla sua governante: “Era una fotografia del letto, il nostro letto. E dalla mia parte del letto c’era materia fecale umana”. L’ex moglie avrebbe incolpato i suoi cani Pistol e Boo: “All’inizio ho riso”, ha detto Depp. “Era tutto così bizzarro e grottesco che potevo solo reagire così. Sono Teacup Yorkies, pensano meno di due chili l’uno. Ho vissuto con loro, ho raccolto le loro cacche, non era roba loro”.

Droga, alcol e violenza: il video contro Johnny Depp

Nel corso del processo è stato anche mostrato questo video, nel quale si vede Johnny Depp dare in escandescenze durante un litigio con la compagna:

Nel comportamento dell'attore incide anche l’abuso di stupefacenti e farmaci: “Ho preso queste sostanze a intermittenza per calmare me stesso dai fantasmi, dai fantasmi che erano ancora con me dalla mia giovinezza”, ha ammesso. “Non sono un maniaco che ha bisogno di essere sempre fatto. (Amber) è sempre stata piuttosto brutale nel dirmi che dovevo smettere di bere. Diceva che ero un debole, un disastro completo. Un alcolizzato che sa solo rovinare le cose. Il suo bisogno di conflitto e violenza esplodeva dal nulla. Ho imparato ad affrontarlo come affrontavo le cose da bambino, ritirandomi”.