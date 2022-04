A Bari torna Expolevante: dedicato un intero padiglione a Externa

Gli scatti d'Affari

Grande successo a Bari per il ritorno del festival del tempo libero

Si conclude oggi a Bari Expolevante, la fiera dedicata al tempo libero, allo sport e alla smart mobility. L'evento si è articolato in cinque giornate complessive, in cui ampio spazio è stato dato allo sport, agli hobby, all'architettura, agli animali e agli arredamenti da esterno.



Il presidente di Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, ha commentato: "Aspettavamo Expolevante da 12 anni, è una delle più grandi manifestazioni del territorio, del Sud, una delle più sentite per i cittadini pugliesi. È una fiera che ci siamo posti come obiettivo di ripartenza, per far dimenticare questi tristi periodi della pandemia".



Interessante il padiglione dedicato alle auto e moto d'epoca in collaborazione con l'ASI, Automotoclub storico italiano, installato proprio in concomitanza con il Gran Premio di Bari. Un intero padiglione è stato dedicato invece a "Externa", Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni, giunta alla sua XV edizione e quest’anno per la prima volta alla Fiera del Levante. Ad Expolevante Externa ha portato due saloni: "EXTERNA GARDEN", il salone dedicato al green design e "EXTERNA – FEDE PER L’ARCHITETTURA", uno spazio a forma di anello in cui i professionisti del settore hanno parlato della loro passione per l'architettura. Oltre agli spazi espositivi, durante la fiera sono stati organizzati convegni e spettacoli dal vivo, si è dato spazio allo street food ed è stata pensata un'area di gioco per i più piccoli.