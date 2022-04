"Cdx unito alle Politiche? Non scontato". Fratelli d'Italia avverte Lega e Fi

"Se non c'è da parte degli alleati la volontà di convergere ogni territorio farà le scelte più opportune"



"Abbiamo accettato la proposta di un tavolo della coalizione, ma se non ci sarà ognuno andrà per conto suo". Lo dichiara ad Affaritaliani.it Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio sullo stato di salute del Centrodestra, in particolare in vista delle elezioni in Sicilia, in attesa del vertice della coalizione non ancora convocato. "Se non c'è da parte degli alleati la volontà di convergere ogni territorio farà le scelte più opportune".

"Gli alleati - sottolinea il presidente del deputati di FdI - hanno fatto saltare schemi consolidati, come la ricandidatura degli uscenti che in Sicilia vale per il presidente Nello Musumeci. Ma accade anche a Verona, dove Forza Italia non ha ancora deciso se convergere sul sindaco uscente Federico Sboarina. Noi ce la mettiamo tutta per tenere unita la coalizione, ma deve esserci la volontà di tutte le forze politiche del Centrodestra. Abbiamo accettato di rinviare l'annuncio sulle nostre scelte in Sicilia e ricordo che finora l'unico partito che ha fatto una sua scelta diversa rispetto a quella degli alleati è la Lega a Messina. Abbiamo accettato la proposta di Berlusconi di tenere un tavolo della coalizione per riunire il Centrodestra in Sicilia, se si fa bene, se invece le altre forze politiche non hanno intenzione di agire come coalizione ci adegueremo e faremo le nostre scelte".

Ma alle prossime elezioni politiche, l'alleanza dei partiti del Centrodestra è scontata o potrebbero esserci ripercussioni delle attuali divisioni? "Di scontato non c'è proprio niente. Di scontato c'è solo che Fratelli d'Italia si impegna a mantenere i patti con gli elettori. Se l'alleanza serve a rispettare le promesse agli elettori noi ci siamo, se invece serve agli altri partiti per prendere qualche poltrona in più per usarla per altri giochi e su altri tavoli noi non ci siamo", sottolinea Lollobrigida.

Fratelli d'Italia è favorevole al sistema elettorale proporzionale e vuole mantenere l'attuale sistema misto del Rosatellum? "Per noi i sistemi elettorali devono far contare il voto dei cittadini. Chi vota deve sapere cosa ne faranno le forze politiche di quel consenso", conclude il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

Leggi anche: