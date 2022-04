Snam, approvato il bilancio 2021: de Virgiliis nominata Presidente

Snam, l'Assemblea ha fissato il numero degli Amministratori e nominato il Consiglio di Amministrazione

Oggi l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Snam si è riunita sotto la presidenza di Nicola Bedin. Al momento dell’apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea, per il tramite del rappresentante designato Studio Legale Trevisan & Associati, il 74,54% del capitale sociale di Snam. L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Snam al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile di 957.433.208,27 euro.

L’Assemblea ha altresì deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo di 0,1572 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola (20 giugno 2022), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo precedentemente deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2021. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 giugno 2022, con “record date” il 21 giugno 2022, portando a nuovo l’importo residuo. Il dividendo riferito all’intero anno è quindi pari a 0,2620 euro per azione.

L’Assemblea ha deliberato, inoltre, di: revocare per la parte rimasta ineseguita l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie del 28 aprile 2021; autorizzare l’acquisto di azioni proprie, da effettuarsi in una o più occasioni tramite uno o più primari intermediari incaricati dalla Società, per la durata massima di 18 mesi dalla oggi, con un esborso massimo pari a euro 500 milioni e sino al limite massimo di azioni in portafoglio pari al 6,5% del capitale sociale sottoscritto e liberato (avuto riguardo anche alle azioni già possedute dalla Società), ai termini, modalità e condizioni previsti nella relativa delibera.

È stato anche autorizzaro il compimento di atti di disposizione su tutte o parte delle azioni proprie acquistate in base alla medesima delibera o già detenute dalla Società, in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti; infine è stato conferito al Consiglio di Amministrazione e per esso all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni e per provvedere all’informativa al mercato.

L’Assemblea ha altresì approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022” di Snam, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, dei Dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale con riferimento all’esercizio 2022, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione della politica.

Ha anche espresso, con deliberazione non vincolante, voto favorevole sulla seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022” di Snam, che indica i compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, ai Dirigenti con responsabilità strategiche (per questi ultimi in forma aggregata) e ai componenti del Collegio Sindacale, nell’esercizio 2021 o a esso relativi.

L'Assemblea ha inoltre fissato in nove il numero degli Amministratori e nominato il Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, ovvero fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nelle persone di: Monica de Virgiliis, Presidente; Massimo Bergami, Amministratore; Laura Cavatorta, Amministratore; Augusta Iannini, Amministratore; Piero Manzoni, Amministratore; Rita Rolli, Amministratore; Qinjing Shen, Amministratore; Alessandro Tonetti, Amministratore; Stefano Venier, Amministratore.

È stato infine determinato il compenso annuo lordo spettante a ciascun Amministratore in 70.000,00 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico, confermando altresì l’autorizzazione all’estensione in capo a ciascun amministratore della polizza assicurativa c.d. Directors & Officers.



A margine dell'assemblea, Marco Alverà, amministratore delegato uscente di Snam, ha dichiarato: "Sono stati sei anni straordinari e di grande trasformazione. Abbiamo fatto moltissimo per far crescere Snam, è una società idealmente posizionata per contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti di Italia ed Europa e per dare un contributo deciso alla transizione energetica. Abbiamo un'esperienza unica nel nostro settore, un portafoglio di asset diversificato, una presenza strategica nei corridoi energetici. Abbiamo sempre realizzato i piani di investimento in 14 anni. Snam è al centro della strategia energetica europea, in grado di dare un contributo deciso per gestire il 'trilemma' energetico, l'accesso a fonti sicure, i prezzi convenienti e il rispetto ambientale. Ci sono tutti i presupposti per proseguire su questa strada di successo".